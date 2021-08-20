<a href="https://33live.ru/novosti/20-08-2021-zhitel-vladimirskoj-oblasti-vyplatil-100-tysyach-rublej-kommunalnogo-dolga-radi-otpuska-za-granicej.html" target="_blank">Житель Владимирской области выплатил 100 тысяч рублей коммунального долга ради отпуска за границей</a> -
[url=https://33live.ru/novosti/20-08-2021-zhitel-vladimirskoj-oblasti-vyplatil-100-tysyach-rublej-kommunalnogo-dolga-radi-otpuska-za-granicej.html]Житель Владимирской области выплатил 100 тысяч рублей коммунального долга ради отпуска за границей[/url] -