В встрече также участвовала староста села Усолье Нина Герасимова.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев встретился с инициативной группой сельских старост, возглавляемой Александром Захаровым, чтобы обсудить важные вопросы, такие как газификация, энергоснабжение, дороги и благоустройство. В встрече также участвовала староста села Усолье Нина Герасимова.На торжественном мероприятии, посвященном Дню сельского старосты, губернатор наградил Николая Курицына, старосту деревни Симоново, памятным знаком за активную общественную работу. Он активно помогает жителям, организуя доставку продуктов и медикаментов для маломобильных граждан.Александр Авдеев подчеркнул важность работы старост, отметив, что они являются надежной опорой для своих земляков и ценными помощниками для власти, способствующими развитию региона.