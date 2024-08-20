В мэрии опубликовали афишу Дня города, который пройдет уже в эту субботу, 24 августа. Исходя из списка мероприятий стало ясно, что ждать известных исполнителей и музыкантов не стоит. Вместо

В мэрии опубликовали афишу Дня города, который пройдет уже в эту субботу, 24 августа. Исходя из списка мероприятий стало ясно, что ждать известных исполнителей и музыкантов не стоит. Вместо этого на Соборной площади состоится Фестиваль кавер-групп. В этом году День города будет посвящен Году Семьи, все события пройдут под девизом «Мой город — моя семья!».