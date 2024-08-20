Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, превышает число умерших от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автокатастрофах вместе взятых. Главные причины венозного тромбоза – замедление скорости кровотока и повышенная свертываемость крови. Оторвавшийся тромб стал причиной смерти и Утяшевой.

Количество смертей, связанных с венозным тромбозом, превышает число умерших от СПИДа, рака груди, рака простаты и гибелей в автокатастрофах вместе взятых. Главные причины венозного тромбоза – замедление скорости кровотока и повышенная свертываемость крови. Оторвавшийся тромб стал причиной смерти и Утяшевой.Она умерла на следующий день после дачи показаний по громкому делу о пропаже 24 миллионов рублей. Обвинений в итоге никаких не было, а женщина очень переживала клевету и несправедливость.Ее дочь позже рассказывала: "Мне сказали, тромб отвалился… В ресторане ей вызвали первую скорую, потом дома вызвали вторую. Она мне сказала одно: "Не спеши, дай мне просто полежать". А я спрашиваю: "Ты пить хочешь?". Вижу, что у нее рот сухой, пошла за водой. Прихожу, а у нее уже пена изо рта и язык выпал. Она трясется…".Важно заметить, что признаков болезни у Утяшевой не было. Она строила большие планы и даже в 47 лет мечтала о появлении еще одного малыша. Поэтому следователей внезапная смерть женщины заинтересовала – шла даже речь про эксгумацию. Но поскольку тело было кремировано, это оказалось невозможным.В 2013-м на ее могиле появился красивый памятник – скульптор Евгений Фаткулин создал из полупрозрачного полимерного материала роскошного лебедя."Она была таким лебедем, который всех обнимал", – говорила об этой пронзительной композиции на могиле Ляйсан Утяшева.Сегодня на могиле умершей в 2012 году ее матери Зульфии Утяшевой всегда много свечей и живых цветов. Ее помнят и любят. Как говорят сотрудники Троекуровского кладбища, могила матери знаменитой гимнастки Ляйсан Утяшевой – одна из самых ухоженных и красивых.