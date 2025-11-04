В квартире раздается телефонный звонок. Маленький мальчик поднимает трубку и очень тихо, шкпотом говорит:
--Алло.
--А папа дома?
Мальчик продолжат шептать:
--Да.
--Позови его пожалуйста к телефону.
--Он не может, он занят.
--А мама дома?
--Да.
--Тогда позови маму.
--Она не может, она занята.
--А кто-нибудь еще дома?
--Да.
--Кто?
--Бабушка.
--Тогда бабушку позови.
--Она не может, она занята.
--А есть ли еще кто-нибудь дома?
--Да. Милиция и пожарники.
--Ну, тогда их позови.
--Они тоже не могут, они заняты. (Мальчик все время говорит шепотом)
--А еще кто-то есть?
--Да. Скорая помощь.
Мужчина уже злой кричит в трубку:
--Да чем это интересно они все, там заняты?
Мальчик еще тише отвечает:
--А они все меня ищут.
еще анекдот!