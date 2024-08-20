Новая трасса от площади Фрунзе до Заклязьменского может «забуксовать» на этапе проекта? Изменяют проект межевания. Речь о планировке территории для будущей новой дороги. Она призвана

Новая трасса от площади Фрунзе до Заклязьменского может «забуксовать» на этапе проекта? Изменяют проект межевания. Речь о планировке территории для будущей новой дороги. Она призвана соединить Загородный с центром в районе площади Фрунзе и разгрузить восточный район Владимира. В рамках проекта должен появиться второй мост через Клязьму, о котором так давно говорят власти города и