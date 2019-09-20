Красно-книжное животное и самый крупный хищник Европейской части России долгое время скрывался от объективов камер.

По-настоящему редкие кадры удалось запечатлеть сотрудникам дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. В фотоловушку в Клязьминско-Лухском заказнике Вязниковского района попал его главный хозяин - бурый медведь.Красно-книжное животное и самый крупный хищник Европейской части России долгое время скрывался от объективов камер. А все сведения о медведях с территории Вязниковского Заречья поступали лишь в виде устных сообщений от грибников и охотников. Как установили специалисты, мишке около трёх лет. А в целом это лето было очень богатым на кадры животных. Так удалось запечатлеть почти все виды крупных млекопитающих, среди которых были лоси, кабаны, волки, лисы и даже рысь. И впервые удалось заснять зубров в летний период.