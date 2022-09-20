В мэрии пообещали исследовать пруд в Добром и его территорию на наличие аварийных деревьев. Напомним, водоем на пересечении улиц Баумана и Бабушкина давно завален бревнами и покрышками.

В мэрии пообещали исследовать пруд в Добром и его территорию на наличие аварийных деревьев. Напомним, водоем на пересечении улиц Баумана и Бабушкина давно завален бревнами и покрышками. Местные жители мечтают спасти водоем от гибели. Место проходное. Рядом частный сектор, новый жилой комплекс, садовое товарищество и предприятие. Местные жители опасаются, что ветхие деревья могут упасть на