Недалеко от деревни Острова прокуратура обнаружила несанкционированную свалку бытовых,...

Недалеко от деревни Острова прокуратура обнаружила несанкционированную свалку бытовых, строительных, крупногабаритных отходов, порубочных остатков и др. Общая площадь свалки превышала 400 кв.м.Размещение отходов непосредственно на почве создает угрозу причинения вреда окружающей среде, нарушает права граждан на благоприятные условия проживания, гарантированные Конституцией РФ.Кроме того, захламленный земельный участок вплотную примыкал к лесным насаждениям, что не исключало возникновения лесного пожара при возможном самовозгорании отходов.Главе администрации Гусь-Хрустального района внесли представление, которое было рассмотрено и признано обоснованным.Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, незаконную свалку ликвидировали.Фото пресс-службы прокуратуры Владимирской области