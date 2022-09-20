19 сентября по Владимирской области пронесся штормовой ветер. На следующий день в соцсетях появились кадры со следами разрухи по всему региону. Стихия поломала сухие деревья и ветки. Многие

19 сентября по Владимирской области пронесся штормовой ветер. На следующий день в соцсетях появились кадры со следами разрухи по всему региону. Стихия поломала сухие деревья и ветки. Многие из них упали на припаркованные автомобили и проезжую часть. На этом кадре отчетливо видно нависшее над авто массивное дерево. Еще бы немного и иномарку придавило. Но транспорт