В 2014 году Анатолий Зотов был главой Коврова.

Анатолий Зотов назначен новым советником губернатора Владимирской области Александра Авдеева. Об этом глава региона рассказал во время рабочего визита в Ковров.В 2014 году Анатолий Зотов был главой Коврова. Он имеет государственные награды орден «За службу в вооружённых силах» III степени, «Орден Дружбы», «Орден Благоверного князя Даниила Московского» III степени. В прошлом также развивался в строительной отрасли Коврова. Например, возглавлял ОАО «Домостроительный комбинат» и ООО «Строительное управление «ДСК».Напомним, ранее мы писали, что