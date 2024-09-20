В новом выпуске программы “Готовим вместе” приготовим французский пирог Киш Лорен, но на русский лад! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!
<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2024-gotovim-vmeste-pirog-kish-loren.html" target="_blank">Готовим вместе: пирог Киш Лорен</a> - В новом выпуске программы “Готовим вместе” приготовим французский пирог Киш Лорен, но на русский лад! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!
[url=https://33live.ru/novosti/20-09-2024-gotovim-vmeste-pirog-kish-loren.html]Готовим вместе: пирог Киш Лорен[/url] - В новом выпуске программы “Готовим вместе” приготовим французский пирог Киш Лорен, но на русский лад! Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!