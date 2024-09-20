Аварийное жилье для сирот. Плесень в подъезде, дырявая крыша, ненадежная конструкция. Такие квартиры хотели подсунуть двум выпускникам детдома вместо качественного, положенного по закону

Аварийное жилье для сирот. Плесень в подъезде, дырявая крыша, ненадежная конструкция. Такие квартиры хотели подсунуть двум выпускникам детдома вместо качественного, положенного по закону жилья в Муроме. Следком области на основании материалов региональной прокуратуры и ФСБ возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности. Бывший начальник управления образования администрации Муромского