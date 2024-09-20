Мария Меркулова из Владимира получила звание «Мать-героиня» – ее наградили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. У землячки – 10 родных детей. Самому

Мария Меркулова из Владимира получила звание «Мать-героиня» – ее наградили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. У землячки – 10 родных детей. Самому младшему ребенку, Ане, три года. На фотографии она еще совсем малышка, этот кадр – трехлетней давности. Старшей дочери, Любови, 18 лет. Как рассказывает Мария, воспитывать столько детей удается