Парковки на четырех центральных улицах Владимира должны были стать платными еще 16 сентября. Однако теперь в мэрии сообщили, что окончательная дата – 1 октября. Как мы рассказывали раньше,

Парковки на четырех центральных улицах Владимира должны были стать платными еще 16 сентября. Однако теперь в мэрии сообщили, что окончательная дата – 1 октября. Как мы рассказывали раньше, власти не успевали подписать договор с оператором, который будет взимать плату. Теперь все документы оформлены. Улицы Княгининскую и Никитскую будет обслуживать ООО «Владикарт», а второй оператор, который