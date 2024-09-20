Владимирская область готова к отопительному сезону на 95%. Показатели соответствуют прошлому году. Об этом заявили на заседании областного правительства по вопросам подготовки к зимнему

Владимирская область готова к отопительному сезону на 95%. Показатели соответствуют прошлому году. Об этом заявили на заседании областного правительства по вопросам подготовки к зимнему сезону. Как пояснили в правительстве, в этом году на модернизацию коммунального комплекса предусмотрено более 7 миллиардов рублей. По данным на 16 сентября, лучше всего к зиме подготовились в Радужном (100%), Гусь-Хрустальном