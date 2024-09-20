Жилье закупалось для детей-сирот.

Сотрудники УФСБ, СК России и прокуратуры Владимирской области обнаружили, что начальник управления образования Муромского района превышает свои полномочия. Подробности сообщили пресс-службы ведомств.Обвиняемая занималась закупкой жилья для детей-сирот. Однако, чтобы быстрее освоить бюджетные средства, она приобрела аварийные помещения. Одна из сделок уже расторгнута, деньги вернули в бюджет.Против госслужащей возбуждено уголовное дело. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Напомним, ранее мы писали, что в.