С мая по август минувшего года директор, завхоз и комендант учебного заведения, а по совместительству сотрудница строительной организации пытались незаконно скрыть мигрантов, прибывших работать на федеральной трассе М-12 «Восток».

Подкуп полицейских, подселение 37 нелегалов в общежитие Муромцевского лесотехнического техникума Владимирской области, организация незаконного пребывания в стране, сговор с использованием служебного положения — все эти преступления успели совершить руководители Муромцевского техникума всего за пару месяцев 2023 года.С мая по август минувшего года директор, завхоз и комендант учебного заведения, а по совместительству сотрудница строительной организации пытались незаконно скрыть мигрантов, прибывших работать на федеральной трассе М-12 «Восток». Подробнее — в материале .Новые соседи студентовИстория о нелегальной миграции в Судогодский район Владимирской области началась еще в мае 2023 года. Близился конец учебного года, и в общежитие Муромцевского техникума поселка Муромцево заселились 37 граждан Узбекистана.В прокуратуре Владимирской области рассказали, что тогда все еще было по «букве закона», ведь у подрядчика и колледжа был договор на проживание. Ситуация начала накаляться в конце месяца, когда заведующая хозяйством техникума и комендант строительной организации, в чьи обязанности входило размещение работников, узнали, что дорожников не поставят на учет из-за нарушения миграционных требований.«С целью регистрации по месту пребывания обвиняемая сотрудница лесохозяйственного техникума обратилась в ОВМ ОМВД России по Судогодскому району. Однако сотрудниками полиции установлено, что срок временного пребывания указанных граждан в Российской Федерации истек», — уточнили в ведомстве.Это означало одно: иностранцам нужно немедленно покинуть страну.А может договоримся?Группировка решила пропустить этап отъезда рабочих из Владимирской области и России и решила повлиять на ситуацию «по старинке». В СУ СКР РФ по Владимирской области пояснили, что сначала все руководители техникума договорились, что не будут предпринимать мер по выселению иностранцев, пока те не закончат работы на М-12.С таким же предложением комендант строительной фирмы отправилась в структуры. Там она хотела решить вопрос за денежное вознаграждение в 100 тысяч рублей с начальником отдела по вопросам миграции ОМВД России по Судогодскому району. Однако сотрудник полиции взятку принимать не собирался.Вместо регистрации: суд и депортацияПосле попытки подкупа преступление окончательно вышло из-под контроля. Правоохранительные органы узнали, что нелегалы по-прежнему живут в общежитии и задержали их.Дальше иностранцев ждало выдворение. Против троих зачинщиков этой истории возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания в РФ иностранных граждан, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения). Коменданта также обвиняют в нарушение статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий).В настоящий момент расследование завершено, а дело передано для рассмотрения в Судогодский районный суд.