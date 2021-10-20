Возведение стен идёт с опережением графика.

Новый корпус интерната на 130 мест в посёлке Гусевский строится с опережением графика. Работы планируется завершить в ноябре.«В 2021 году на жилое здание для инвалидов В результате в текущем году на ввод объекта в эксплуатацию направлено почти 65 млн рублей», - сообщает департамент социальной защиты населения.Подрядчик занимается устройством наружных сетей водоотведения, кладкой кирпичных стен. Ранее была проведена геодезическая разбивка, вырубка деревьев, вынос ЛЭП, срезка грунта, устройство наружных сетей водоснабжения, фундамента и стен подвала.«Отделка, благоустройство прилегающей территории и пусконаладочные работы запланированы на 2022 год», - добавили чиновники.Наблюдать за стройкой можно в режиме реального времени – на объекте установлены три камеры для интернет-трансляции.