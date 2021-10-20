Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - В красной зоне На амбразуре борьбы с ковидом. Как врачи...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- В красной зонеНа амбразуре борьбы с ковидом. Как врачи скорой помощи спасают жизни? Без перерывов и выходных.- Маленькие пассажирыАктивисты - с проверкой в городских автобусах. Соблюдается ли закон о запрете высадки несовершеннолетних пассажиров?- Ворота на КремлёвскойИ вновь выявленный объект культурного значения. Молодые реставраторы со всей страны вернут старинным воротам первоначальный вид.