Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В красной зоне
На амбразуре борьбы с ковидом. Как врачи...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- В красной зоне
На амбразуре борьбы с ковидом. Как врачи скорой помощи спасают жизни? Без перерывов и выходных.
- Маленькие пассажиры
Активисты - с проверкой в городских автобусах. Соблюдается ли закон о запрете высадки несовершеннолетних пассажиров?
- Ворота на Кремлёвской
И вновь выявленный объект культурного значения. Молодые реставраторы со всей страны вернут старинным воротам первоначальный вид.