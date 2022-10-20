Сегодня, 20 октября, руководитель Управления Роскомнадзора во Владимирской области Владимир...
Сегодня, 20 октября, руководитель Управления Роскомнадзора во Владимирской области Владимир Викторович Никоноров на конференции для представителей СМИ объявил, что покидает свою должность.
Он уходит с занимаемой должности в связи с достижением им 65-летнего возраста.
Владимир Никоноров родился 24 октября 1957 года в с. Сущево Суздальского района Владимирской области. В 1986-2002 гг. проходил службу в УВД Владимирской области в подразделениях связи. В 2000 году окончил Академию управления МВД России по специальности юриспруденция. Имеет ряд ведомственных и государственных наград. В органах государственного надзора за связью работает с мая 2002 года.
Владимир Викторович был руководителем регионального управления Роскомнадзора с момента его создания в 2009 году. До назначения нового главы исполнять обязанности руководителя будет его заместитель Михаил Александрович Димаков.
Фото https://33.rkn.gov.ru/about/p1104/