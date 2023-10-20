Предприятие ОАО «Ковровский лесокомбинат» пыталось нелегально перевезти древесину. Факт административного правонарушения выявили в результате рейда на федеральной трассе. Мероприятие

Предприятие ОАО «Ковровский лесокомбинат» пыталось нелегально перевезти древесину. Факт административного правонарушения выявили в результате рейда на федеральной трассе. Мероприятие проводила природоохранная прокуратура совместно с УГИБДД и региональным Министерством лесного хозяйства. Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области На участке автомобильной дороги М-7 трасса в районе деревни Сенинские Дворики Ковровского района выявлено 2 факта транспортировки заготовленной