Житель Владимирской области выбивал деньги из матери и бабушки руками и ногами. Александровский...

Житель Владимирской области выбивал деньги из матери и бабушки руками и ногами.Александровский горсуд установил, что житель Карабанова Александровского района требовал сначала от своей матери, а затем и от бабушки передачи ему 29 тысяч рублей. При этом избивая их руками и ногами, сообщила пресс-служба Александровского городского суда.Суд учел его признание вины, раскаялся в содеянном, явку с повинной. А также состояние его здоровья, наличие ребенка.Но при этом таже принял во внимание, что налицо рецидива преступлений.И назначил виновному 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото: https://www.pxfuel.com