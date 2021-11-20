В настоящее время диагностическое оборудование работает в тестовом режиме на базе медицинского...

В настоящее время диагностическое оборудование работает в тестовом режиме на базе медицинского учреждения, а с декабря передвижной маммограф отправится в населённые пункты Муромского района. Первые выезды состоятся в село Борисоглеб, посёлок Механизаторов и посёлок фабрики имени ВойковаСовременный цифровой маммограф предназначен для раннего выявления рака груди. Основное его преимущество – высокая разрешающая способность медицинского изображения и низкая доза облучения пациентов и персонала.