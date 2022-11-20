Школьница из Владимира Варвара Пономарева, ученица гимназии №23, стала чемпионкой Центрального...

Школьница из Владимира Варвара Пономарева, ученица гимназии №23, стала чемпионкой Центрального федерального округа по классическим шахматам среди девушек до 17 лет. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города Владимира.Соревнования проходили в Брянске. В них приняли участие 290 спортсменов из 17 регионов ЦФО. Первенство проходило в 9 туров, 90 минут каждому участнику с контролем времени 90 минут каждому участнику до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.За победу Варвара получила путевку в высшую лигу первенства России.Фото пресс-службы мэрии Владимира