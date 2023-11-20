Вовочка – персонаж серии мультфильмов. Робот будет рассказывать о различных профессиях, чтобы тем самым помочь школьникам определиться с будущим, сообщил губернатор 33-его региона в своем

Вовочка – персонаж серии мультфильмов. Робот будет рассказывать о различных профессиях, чтобы тем самым помочь школьникам определиться с будущим, сообщил губернатор 33-его региона в своем телеграм-канале. Дети также узнают, в каких учебных заведениях можно выучится на выбранную профессию и где потом можно будет работать. Такие профориентационные мультики планируют показать более чем 43 000 детям. Из