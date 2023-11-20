Солянку по своему рецепту варит для бойцов в зоне СВО жительница Владимирской области. Волонтёры...

Солянку по своему рецепту варит для бойцов в зоне СВО жительница Владимирской области.Волонтёры Владимирской области продолжают активно помогать нашим бойцам. Вот такую солянку по-уршельски для фронта готовит одна из хозяек Гусь-Хрустального района.- Вот капуста с морковкой, мясо мы порезали, сделали пережарочку.Об этой истории в своих соцсетях рассказал Народный фронт региона. Заготовки для защитников жительница посёлка Уршельский делает постоянно. Как говорит сама, солянку она готовит с гречкой или рисом, добавляя щепотку любви. В последний раз на фронт она отправила 70 банок своего коронного блюда.