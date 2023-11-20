Во Владимире спасают выброшенную в реку кошку. Владимирские зоозащитники борются за жизнь кошки,...

Во Владимире спасают выброшенную в реку кошку.Владимирские зоозащитники борются за жизнь кошки, которую бездушные хозяева засунули в мешок и выбросили в реку. Чтобы пакет точно пошел ко дну, внутрь положили кирпич, но план живодеров не сработал. Мешок упал на первый лед.- Маленькая, все будет хорошо, мы все в тебя верим.Прежде, чем животное спасли случайные прохожие, кошка минут двадцать пролежала в ледяной воде. Ее доставили в ветклинику, где всю ночь отогревали феном и тепловой пушкой. Кошка жива, но доктора говорят, что такое переохлаждение для организма бесследно не пройдет. Пока питомец на лечении. Со временем ей подыщут теплый дом и любящих хозяев.(Видео от Ольги Яхонтовой)