Во Владимирской области строят новые блочно-модульные котельные и прокладывают...

Во Владимирской области строят новые блочно-модульные котельные и прокладывают теплосети.Инвестиционная программа по модернизации теплосетевого комплекса- в действии. В данный момент все 4 котельные в Гусь-Хрустальном запущены в работу.Потребители уже получают тепло и горячую воду в микрорайонах "Жилучасток" и "Сороковка" от этих котельных по новым теплотрассам. В мэрии Гусь-Хрустального отмечают: порядчик частично восстановил асфальтовое покрытие. Основные работы по благоустройству территории завершат до 30 ноября.(фото администрации г. Гусь-Хрустальный)