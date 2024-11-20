Котлеты по-киевски – это очень популярное блюдо, которое представляет собой куриное филе, фаршированное сливочным маслом и панированное в сухарях. Вот классический рецепт.
Котлеты по-киевски – это очень популярное блюдо, которое представляет собой куриное филе, фаршированное сливочным маслом и панированное в сухарях. Вот классический рецепт.
Ингредиенты
Куриное филе – 4 шт.
Сливочное масло – 100 г
Яйца – 2 шт.
Панировочные сухари – 150 г
Мука – 50 г
Молоко – 200 мл
Растительное масло для жарки – 500 мл
Соль, перец – по вкусу
Приготовление
Шаг 1: Подготовка куриного филе
Разрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.
Отбейте каждый кусок мяса молоточком до толщины около 0,5 см. Постарайтесь сделать их максимально ровными.
Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.
Шаг 2: Подготовка начинки
Нарежьте сливочное масло на небольшие брусочки длиной примерно 5 см и толщиной 1 см.
Заверните каждый кусочек масла в пищевую пленку и слегка отбейте молотком, чтобы оно стало плоским.
Шаг 3: Формирование котлет
Положите подготовленный кусочек масла на середину отбитого куриного филе.
Аккуратно заверните края филе так, чтобы полностью закрыть масло внутри. Если нужно, закрепите края зубочистками.
Шаг 4: Панировка
В одной миске взбейте яйца с молоком.
В другой миске насыпьте муку, а в третьей – панировочные сухари.
Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем обмакните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировке.
Шаг 5: Жарка
Нагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры 180°C.
Опустите котлеты в горячее масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 7-10 минут.
Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.
Подача
Подавайте котлеты по-киевски горячими с гарниром по вашему выбору. Обычно это картофельное пюре, овощи или салат. Приятного аппетита!