Котлеты по-киевски – это очень популярное блюдо, которое представляет собой куриное филе, фаршированное сливочным маслом и панированное в сухарях. Вот классический рецепт.

Котлеты по-киевски – это очень популярное блюдо, которое представляет собой куриное филе, фаршированное сливочным маслом и панированное в сухарях. Вот классический рецепт.ИнгредиентыКуриное филе – 4 шт.Сливочное масло – 100 гЯйца – 2 шт.Панировочные сухари – 150 гМука – 50 гМолоко – 200 млРастительное масло для жарки – 500 млСоль, перец – по вкусуПриготовлениеШаг 1: Подготовка куриного филеРазрежьте каждое куриное филе вдоль пополам, чтобы получилось два тонких куска.Отбейте каждый кусок мяса молоточком до толщины около 0,5 см. Постарайтесь сделать их максимально ровными.Посолите и поперчите мясо с обеих сторон.Шаг 2: Подготовка начинкиНарежьте сливочное масло на небольшие брусочки длиной примерно 5 см и толщиной 1 см.Заверните каждый кусочек масла в пищевую пленку и слегка отбейте молотком, чтобы оно стало плоским.Шаг 3: Формирование котлетПоложите подготовленный кусочек масла на середину отбитого куриного филе.Аккуратно заверните края филе так, чтобы полностью закрыть масло внутри. Если нужно, закрепите края зубочистками.Шаг 4: ПанировкаВ одной миске взбейте яйца с молоком.В другой миске насыпьте муку, а в третьей – панировочные сухари.Обваляйте каждую котлету сначала в муке, затем обмакните в яичную смесь и наконец обваляйте в панировке.Шаг 5: ЖаркаНагрейте растительное масло в глубокой сковороде или кастрюле до температуры 180°C.Опустите котлеты в горячее масло и обжарьте до золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 7-10 минут.Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.ПодачаПодавайте котлеты по-киевски горячими с гарниром по вашему выбору. Обычно это картофельное пюре, овощи или салат. Приятного аппетита!