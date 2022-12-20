В Суздале прокуратура добивается от администрации очистки реки Каменка от строительного...

В Суздале прокуратура добивается от администрации очистки реки Каменка от строительного мусора.Суздальской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту захламления русла реки Каменка в районе ул. Ленина в г. Суздале.В сентябре этого года мы уже рассказывали о проверке, в результате которой в Суздальский суд было направлено заявление, требующее от администрации очистить русло реки Каменки.Установлено, что попадание строительного мусора в реку произошло в результате ремонта моста по ул. Ленина.Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что строительный мусор до сих пор находится в реке, поскольку администрация города допустила нарушения при приемке муниципального контракта и не смогла принудить подрядчика ликвидировать мусор, попавший в реку в результате ремонтных работ.В настоящее время очистка русла реки Каменка возложено на горадминистрацию. Суздальский районный суд подтвердил законность требований прокуратуры. Решение в законную силу не вступило. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.Отметим, что экоактивисты в ноябре отправляли запрос в министерство экологии. Проверочная комиссия признала состояние реки в черте города удовлетворительным.Фото из архива ГТРК "Владимир"