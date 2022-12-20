Во Владимирской области с 1 января на 90 копеек за 1 квадратный метр увеличится минимальный размер взноса на капремонт. В 2023 он будет составлять 8,4 рубля, тогда как раньше – 7,5 рублей. В

Во Владимирской области с 1 января на 90 копеек за 1 квадратный метр увеличится минимальный размер взноса на капремонт. В 2023 он будет составлять 8,4 рубля, тогда как раньше – 7,5 рублей. В пресс-службе Белого дома утверждают, что по расчетам Регионального центра ценообразования в строительстве во Владимирской области еще в 2020 году цена составляла 14,38