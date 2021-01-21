Это на 100 млн больше, чем годом ранее.

Во Владимире горячие питание организовано во всех 48 городских школах. Услуги оказывают МУП КП «Школьный», работает на 18 учреждений Октябрьского района, «Сунгирь», 14 образовательных заведений Фрунзенского района, и МУП «Мелкий опт», охватывает 16 школ Ленинского района. Гимназия № 73 кормит учеников самостоятельно.«С 1 сентября 2020 года 100% учащихся 1-4 классов, 16787 детей, обеспечиваются бесплатным завтраком или обедом, в зависимости от сменности», - рассказала начальник управления образования Елена Малик.В 2020 году на эти цели выделили 71,5 млн рублей. В наступившем году планируется потратить 171 млн 760 тысяч рублей.При этом охват питанием в 5-11 классов на ноябрь 2020 года составил 60,8% или 21512 человек. Стоимость еды для них составляет: завтрак – 40 рублей, обед – 50.Меню утверждается директором и вывешивается в обеденном зале и на сайте школы.