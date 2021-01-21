С 1 января шлагбаумы во дворах оказались в центре внимания МЧС. В силу вступили новые правила противопожарной безопасности.

С 1 января шлагбаумы во дворах оказались в центре внимания МЧС. В силу вступили новые правила противопожарной безопасности. Какие шлагбаумы подлежат переоборудованию или демонтажу.Этот шлагбаум около дома 8А на Василисина, скоро здесь появятся и откатные ворота. Вот только какими они будут? В новых правилах противопожарного режима не содержится прямого запрета на установку, но есть четкое требование - незамедлительное открытие при подъезде пожарной и аварийной техники.Шлагбаумы и ворота, которые открываются с индивидуального чипа, придется демонтировать или снабжать экстренной кнопкой. Остальные, которые открывает дистанционно жильцами, диспетчером или управляющей компанией, под ограничения не попадут. Допускаются и открытие шлагбаума вручную, если организовано круглосуточное дежурство персонала. Кроме этого, необходимо соблюдать и нормативную ширину пожарных проездов.Роман Сучков, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Владимирской области: "Для зданий до 13 метров высотой - это 3,5 метров должна быть ширина, а для зданий до 13 до 46 метров - это 4,2 метров ширина. Иногда такие случае, что столбы, ограждения устанавливаются на проезжей части, тем самым зауживают её. Шлагбаумы, ворота, либо ограждения... Если они создают препятствие для проезда пожарной техники, то есть такие полномочия для осуществления разблокировки самостоятельно силами пожарного подразделения с целью прибытия к месту пожара".Сами жильцы отказываться от ограждений не думают. По их словам, проблем не возникает. Даже если нет ключа, открыть шлагбаум или ворота всегда можно с помощью приложения на смартфоне. А сотрудников скорой помощи, оперативных и аварийных служб всегда встречают.Борис, житель микрорайона: "Мы стараемся помогать, чтобы открывать. Привозят что-то и мы открываем".Любовь, жительница микрорайона: "Очень много чужих машин вообще непонятных. Тут брошенная у нас очень долго стояла, но это хоть какой-то порядок и хулиганства меньше. Чисто символически загородились немного. Правда и безобразия меньше".По мнение общественников, шлагбаумы во дворах служат только для создания парковки. В результате, территория, которая служит всем жителям дома, принадлежит автомобилистам. Для пешеходов и аварийной техники ограждения - проблема.Артём Черней, сооснователь общественного движения "Владимир будущего": "Для того, чтобы город полноценно жил, он должен быть хорошо связан друг с другом, то есть у всех категорий жителей, вне зависимости как они передвигаются пешком или на автомобиле, велосипеде. Это могут быть и родители с колясками. У них должно быть право быстро доехать до того места, до которого им нужно. И в тот момент, когда в городе появляются шлагбаумы и как следствие заборы, то это связность нарушается. Пешеходы вынуждены совершать очень большие переходы между даже домами".Проверять шлагбаумы на возможность беспрепятственного въезда во дворы будут пожарные инспекторы. На данный момент во Владимире , как сообщают в мэрии, шлагбаумов и ворот, которые не соответствуют новым правилам - нет. Правда, и точного количества ограждений тоже никто не знает.Юлия Шувалова, Семён Карпов"Вести Владимир"