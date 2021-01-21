За два года на этом участке автомагистрали произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек погибли и двенадцать получили ранения различной степени тяжести.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что на трассе «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» возле деревни Ручей нарушен закон в части обеспечения безопасности дорожного движения.За пределами населённого пункта на отрезке автодороги не менее 100 метров отсутствует освещение.При этом по данным госавтоинспекции, за два года на этом участке автомагистрали произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек погибли и двенадцать получили ранения различной степени тяжести.В результате надзорное ведомство внесло представление начальнику «Владупрдора», которое было отклонено. Прокурор вышел в суд с иском. Фемида рассмотрела акт прокурорского реагирования и постановила установить освещение на аварийном участке трассы.