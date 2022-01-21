Во Владимир приехали артисты Мариинского театра. Они представят зрителю духовную оперу Александр...
<a href="https://33live.ru/novosti/21-01-2022-artisty-mariinskogo-teatra-rasskazali-chto-budet-ozhidat-vladimircev-na-duxovnoj-opere-aleksandr-nevskij.html" target="_blank">Артисты Мариинского театра рассказали, что будет ожидать владимирцев на духовной опере Александр Невский</a> - Во Владимир приехали артисты Мариинского театра. Они представят зрителю духовную оперу Александр...
[url=https://33live.ru/novosti/21-01-2022-artisty-mariinskogo-teatra-rasskazali-chto-budet-ozhidat-vladimircev-na-duxovnoj-opere-aleksandr-nevskij.html]Артисты Мариинского театра рассказали, что будет ожидать владимирцев на духовной опере Александр Невский[/url] - Во Владимир приехали артисты Мариинского театра. Они представят зрителю духовную оперу Александр...