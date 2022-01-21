Во Владимир приехали артисты Мариинского театра. Они представят зрителю духовную оперу "Александр Невский". Что ожидает владимирцев- в интервью "Вестям" рассказали Светлана Штучкова руководитель проекта - "Александр Невский герой России" и Игорь Барбаков, солист Мариинского театра.

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