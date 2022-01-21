Акцию «Студенческий десант» поддержал председатель общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району Игорь Долженков.

Студенты Меленковского отделения «Муромского промышленно-гуманитарного техникума» посетили отдел МВД России по Меленковскому району. Акцию «Студенческий десант» поддержал председатель общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району Игорь Долженков, который сопровождал учащихся.День «открытых дверей» в рамках традиционной январской акции «Студенческий десант» начался с дежурной части полиции. Оперативный дежурный капитан полиции Руслан Буточников показал камеры административного задержания, рассказал студентам о порядке приема звонков и заявлений от граждан, продемонстрировал работу автоматизированной системы «Безопасный город».Инспектор направления профессиональной подготовки группы кадров ОРЛС ОМВД лейтенант внутренней службы Андрей Дыльдин организовал для гостей экскурсию по музею Меленковского отдела полиции. А старший инспектор ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции Иван Шишков заинтересовал ребят реальными историями служебных будней сотрудников районной Госавтоинспекции. Дорожные полицейские продемонстрировали функциональные особенности патрульного автомобиля, разъяснили для чего нужно и в каких случаях применяется сигнально-говорящее устройство.Особый интерес у присутствующих возник к деятельности экспертов-криминалистов. Эксперт экспертно-криминалистической группы старший лейтенант полиции Николай Козлов наглядно продемонстрировал содержимое унифицированного чемодана «Криминалист».Инспектор направления профессиональной подготовки группы кадров ОРЛС ОМВД лейтенант внутренней службы Андрей Дыльдин продемонстрировал молодым людям экипировку и специальные средства сотрудника полиции. Студенты смогли почувствовать себя в роли полицейского, примерив на себя амуницию.В заключении к юношам обратился помощник начальника отдела – начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Александр Милешин. В формате диалога студенты техникума смогли узнать некоторые тонкости профессии полицейского, а также информацию об условиях и правилах поступления на службу в органы внутренних дел и в высшие образовательные организации системы МВД.Председатель общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району Игорь Долженков выразил благодарность руководству полиции за реальную возможность для студентов ознакомиться с деятельностью органов внутренних дел, получить конструктивные ответы и узнать много новой полезной информации.