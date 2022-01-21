Акцию «Студенческий десант» поддержал председатель общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району Игорь Долженков.
Студенты Меленковского отделения «Муромского промышленно-гуманитарного техникума» посетили отдел МВД России по Меленковскому району. Акцию «Студенческий десант» поддержал председатель общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району Игорь Долженков, который сопровождал учащихся.
День «открытых дверей» в рамках традиционной январской акции «Студенческий десант» начался с дежурной части полиции. Оперативный дежурный капитан полиции Руслан Буточников показал камеры административного задержания, рассказал студентам о порядке приема звонков и заявлений от граждан, продемонстрировал работу автоматизированной системы «Безопасный город».
Инспектор направления профессиональной подготовки группы кадров ОРЛС ОМВД лейтенант внутренней службы Андрей Дыльдин организовал для гостей экскурсию по музею Меленковского отдела полиции. А старший инспектор ДПС ОГИБДД старший лейтенант полиции Иван Шишков заинтересовал ребят реальными историями служебных будней сотрудников районной Госавтоинспекции. Дорожные полицейские продемонстрировали функциональные особенности патрульного автомобиля, разъяснили для чего нужно и в каких случаях применяется сигнально-говорящее устройство.
Особый интерес у присутствующих возник к деятельности экспертов-криминалистов. Эксперт экспертно-криминалистической группы старший лейтенант полиции Николай Козлов наглядно продемонстрировал содержимое унифицированного чемодана «Криминалист».
Инспектор направления профессиональной подготовки группы кадров ОРЛС ОМВД лейтенант внутренней службы Андрей Дыльдин продемонстрировал молодым людям экипировку и специальные средства сотрудника полиции. Студенты смогли почувствовать себя в роли полицейского, примерив на себя амуницию.
В заключении к юношам обратился помощник начальника отдела – начальник отделения по работе с личным составом подполковник внутренней службы Александр Милешин. В формате диалога студенты техникума смогли узнать некоторые тонкости профессии полицейского, а также информацию об условиях и правилах поступления на службу в органы внутренних дел и в высшие образовательные организации системы МВД.
Председатель общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району Игорь Долженков выразил благодарность руководству полиции за реальную возможность для студентов ознакомиться с деятельностью органов внутренних дел, получить конструктивные ответы и узнать много новой полезной информации.