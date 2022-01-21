В Белом доме опровергли информацию о том, что руководитель аппарата обладминистрации Георгий Усков находится под следствием. Об этом Шестому каналу сообщила пресс-секретарь врио

В Белом доме опровергли информацию о том, что руководитель аппарата обладминистрации Георгий Усков находится под следствием. Об этом Шестому каналу сообщила пресс-секретарь врио губернатора Ольга Елунина. По ее данным, Усков и еще двое сотрудников администрации проходят свидетелями по некоему уголовному делу. Ольга Елунина, пресс-секретарь врио губернатора области Руководитель аппарата АВО Георгий Усков находится на рабочем