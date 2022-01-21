Юноши и девушки увидели изнутри службу сотрудников дежурной части, попробовали себя в роли экспертов-криминалистов, с интересом примеряли полицейскую экипировку.

Традиционно накануне Дня Российского студенчества сотрудники МО МВД России «Ковровский» встречаются со студентами в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». На этот раз с работой Отдела познакомились ребята из Ковровского транспортного колледжа.Студенты смогли увидеть изнутри службу полицейских дежурной части, стали свидетелями поступивших звонков от горожан. Гости с интересом примеряли полицейскую экипировку – бронежилеты и каски.Ребятам была предоставлена возможность попробовать себя в роли экспертов-криминалистов. Под руководством профессионала они сняли следы пальцев рук, изучили содержимое чемодана специалистов.Посетили студенты и музей истории Ковровского отдела полиции, где познакомились с обширным документальным материалом, освещающим жизнь и работу нескольких поколений сотрудников милиции прошедшего века и уже современных полицейских.Юноши и девушки узнали исчерпывающую информацию от сотрудников отдела по работе с личным составом, касающуюся особенностей службы в полиции и критериях отбора в органы внутренних дел, а также о возможности получения образования в ведомственных вузах.Эта встреча оказалась полезной как для гостей, так и для самих полицейских. Стражи порядка выразили уверенность в том, что проведенная акция способствует популяризации профессии среди молодежи.