В регионе растёт число заболевших ОРВИ. В областном центре, к примеру, в школах отправляют на...

В регионе растёт число заболевших ОРВИ. В областном центре, к примеру, в школах отправляют на внеплановые "каникулы" целые классы. В Муроме пока не фиксируется такой всплеск заболеваемости. Классы не закрыты, так как согласно требованиям Роспотребнадзора, число тех, у кого выявлено ОРВИ, должно превышать порог в 20 процентов, рассказывает инфопортал "Муром24".Что же касается инфицирования коронавирусом, то здесь ситуация другая. Занятия в двух классах - там, где выявлен ковид и превышен уровень заболеваемости - на время карантина прекращены. Речь идет о лицее № 1 и восьмой школе. Медики еще раз напоминают, что при пропуске занятий из-за малейших признаков простуды ученик должен уходить на больничный, а при возвращении за парту - предоставлять справку о здоровье. Все эти требования необходимо выполнять, чтобы не произошло массовых заражений ОРВИ или Ковид-19.Фото: https://pixabay.com/ru/