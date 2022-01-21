От лайка до репоста. Что обсуждали пользователи сети на минувшей недели? Чем делились? Все новости...

От лайка до репоста. Что обсуждали пользователи сети на минувшей недели? Чем делились? Все новости сети - в обзоре Марии Платанюк.Коммунальный вызов или вплавь по сугробам. Водитель-пуля из Коврова, чья быстрота реакции спасла ему жизнь. Зимний дрифт на льду. И рэп снеговиков. Яркое сетевое - смотрим вместе!Снежный апокалипсис. Казалось бы, нормальная русская зима, такая точно была в нашем детстве, стала сложнейшим экзаменом для городов и районов.Вот жители микрорайона Химик в Гусе молят расчистить улицы. Случись что, скорая не проедет. Подъезд к поликлинике. Та ещё полоса препятствий. Или двор на Транспортной. Даже на полном приводе не подъехать. Лопата нынешней зимой - лучший друг автомобилиста! Кстати, сугробы проверяют и человеческие качества. Следующий ролик - о взаимовыручке. Автор видео пишет, "сел на пузо", "танцевал с бубнами", пока не выручил незнакомец. У ролика из Гуся больше 16 тысяч просмотров.Это доступная среда в Коврове. С остановки прыгаем в сугроб и плывём в нужном направлении. Давний "автоподснежник". "Прошлогодний" - пишут в сети. Кстати, в городе оружейников автомобилисты уже практикуют вывоз снега. Чем не пример, пишут в сети.А это уже ребята из Андреевской школы Судогодского района. Они расчистили снег на участке старейшей жительницы села Ликино.Это «АлексАвтоЛайф». Набережная реки Серой превратилась в полигон из снежной каши. Видео Игоря Дрюмы.- Люди ходят по сугробам, неужели трудно почистить эту площадку?Это сосульки в центре Гусь-Хрустального, и вот такие - на домах. "Ждёте, когда кого-нибудь покалечит?» - спрашивают пользователи.А это уже сосульки во Владимире. Сталактиты над школой № 11. «Когда уже собъёте?» - пишет автор снимка.А в Коврове в кадр попал момент обрушения теплотрассы на улице Муромской. Самосвал вывозил мусор с фабрики дверей, и в одну из ходок забыл опустить кузов. Водитель "Ваза" чудом успел выскочить из-за руля. За скорость реакции его уже называют "пулей".Лидер рейтинга проблем - постоянные перебои энергоснабжения. Вот опять Гусь. Подул ветер. Ломоносова и Нижегородская без света, пишет автор видео.«Подслушано Судогда» приглашает в путешествие к судогодскому гейзеру.И дарит заряд бодрости благодаря кадрам с любительницами скандинавской ходьбы. Движение "Новоходы" даст фору многим.Завершились Святки. Ансамбль "Судогодские потешки" не стал изменять традициям и вышел колядовать. Не по домам, на улицу.Адреналина январю добавит и зимний дрифт. Любители экстремального автоспорта облюбовали Улыбышевские карьеры. Старенькие "Жигули" и виражи на льду. В паблике предупреждают: "Не пытайтесь повторить! Это очень опасно"."Подслушано Ковров" рассказывает историю бездомного кота Леопольда. Который - о чудо! - благодаря неравнодушным людям обрёл дом.А «Вязники онлайн» предлагают полюбоваться зимними видами Благовещенского монастыря. Кадры в технике таймлапс.И в финале вернёмся к снежной зиме. Какие плюсы?К примеру, на снегу можно оставить признание в любви. Или слепить... хорошее настроение.Гусевский паблик делится забавным видео "Нас атаковали снеговики". Как вам снежный рэп? Ещё не слышали?Ваших интересных фото и видео мы ждём по номеру вестийного вацапа. Подписывайтесь на аккаунты ГТРК "Владимир" во всех социальных сетях. Будем вместе в эфире и онлайн.