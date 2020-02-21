В Москве вор пытался скрыться от полиции оригинальным способом. Для этого преступник соорудил веревку из простыней. Телеграм-канал Life Shot приводит подробности произошедшего. На ..

В Москве вор пытался скрыться от полиции оригинальным способом. Для этого преступник соорудил веревку из простыней.Телеграм-канал Life Shot приводит подробности произошедшего. На обнародованных кадрах видно, как человек спускается по внешней стене дома с 12 этажа. Однако ткань не выдержала, веревка оборвалась. Вор в районе шестого этажа перешел в свободное падение. По данным , злоумышленник остался жив. Прибывшая на место скорая забрала злоумышленника в больницу.