В отделах МВД Ковровского и Гороховецкого районов официально сменилось руководство. Новых начальников представил глава регионального Управления МВД генерал-майор Игорь Белецкий на

В отделах МВД Ковровского и Гороховецкого районов официально сменилось руководство. Новых начальников представил глава регионального Управления МВД генерал-майор Игорь Белецкий на рабочем совещании. Об этом сообщили в МВД области. Начальником МО МВД России «Ковровский» стал подполковник полиции Павел Аронов, ранее занимавший должность заместителя начальника Отдела – начальника полиции. Отделение МВД России по Гороховецкому району возглавил