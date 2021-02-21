Среди сезонных продуктов в лидерах оказались виноград и томаты, которые подорожали на 26% и 18% соответственно. Цены на огурцы подросли на 2,9%.

По информации Владимирстата, в январе 2021 года по сравнению с декабрём 2020 продовольственные и непродовольственные товары подорожали на 0,7%. При этом цены на услуги в среднем остались на прежнем уровне.С начала 2021 года существенно подорожали овощи, в среднем – на 9,1%. К примеру, цены на картошку повысились на 9,2%. Стоимость фруктов выросла на 3,1%.Среди сезонных продуктов в лидерах оказались виноград и томаты, которые подорожали на 26% и 18% соответственно. Цены на огурцы подросли на 2,9%.Мясо птицы стало дороже на 1,4%.Цены на молочку и макаронные изделия остались на прежнем уровне.