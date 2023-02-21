В Судогде Владимирской области прихожане отметят Масленицу по старой русской традиции. Масленичную...

В Судогде Владимирской области прихожане отметят Масленицу по старой русской традиции.Масленичную неделю или, как её ещё называют, Сырную седмицу отмечают прихожане Екатерининского храма в Судогде. В прощеное воскресенье там пройдет традиционный праздник для горожан.26-го февраля в 11 часов на территории храма все желающие смогут отметить Масленицу по старой русской традиции. Во двор вынесут столы, старинные русские самовары на угле. Гостей будут угощать блинами и горячим чаем - с дымком. Огромное количество блинов испекут накануне - в субботу. По мнению участников этой судогодской традиции - чайное застолье за самоваром располагает к общению и объединяет. В этом году на территории храма пройдет и детская ярмарка. Ученики православной школы подготовили свой подарок для владимирских участников СВО.Ксения Куликова, ученица православной школы г. Судогды:- На Масленицу ребята из православной школы сделали много поделок, все они будут продаваться на благотворительной ярмарке. Вырученные деньги пойдут на сладкие подарки для бойцов в зоне СВО. Там воюют наша папы, братья. Мы их очень ждем, чтобы они вернулись живыми.