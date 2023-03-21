Советы о том, как вновь начать радоваться жизни.

Советы о том, как вновь начать радоваться жизни.В мире, где из каждого канала информации на нас ежесекундно обрушивается тонна негатива, очень сложно сохранить позитивный настрой. Поэтому с каждым днем становится все больше тех для кого ощущение счастья – огромная редкость.Именно поэтому журналисты обратились к клиническому психологу Вячеславу Яковлеву. В эфире радио "Петербург" он рассказал о том, как побороть стресс и вновь испытать счастье. Приурочил он свой рассказ к Международному дню счастья, который ежедневно отмечается 20 марта.Жизнь в современном мире построена так, что почти каждый находится в постоянном движении, редко высыпается и очень часто волнуется. Из-за этого, поделился Вячеслав Яковлев,позитивные моменты проходят мимо, а сконцентрироваться получается исключительно на негативе и переживаниях.Результатом становится тревога, бессонница и стыд. Но, если постоянное ощущение тревоги не проходит более полугода, у человекаразвивается Посттравматическое Стрессовое Расстройство, для лечения которого уже нужно обращаться к психиатру и принимать медикаменты, которые регулирую уровень гормонов.Итак, как же побороть стресс?Взгляните на проблему: если ситуацию можно изменить, то беритесь за дело. Если же нет – отпустите.Каждый вечер уделите 15 минут себе и вспомните хотя бы пять вещей которые порадовали вас за день.Начните читать новую книгу, запишитесь на обучающие курсы, или даже подумайте о том, чтобы сменить профессию.Техника "Безопасное место": закройте глаза, глубоко дышите, представьте что вы находитесь на природе, где солнце согревает вас, а нежный ветер развивает волосы. Повторяйте это каждый раз, когда переживания будут захлестывать.Попробуйте специальные успокаивающие движения глаз: голова неподвижна, глаза смотрят то влево, то вправо, плавно перемещаясь между этими точками. Уделите этой технике всего 30 секунд и почувствуйте, как волнующая ситуация будто бы стирается из головы и постепенно тревога уходит.