Вскоре состоится совещание с присутствием всех заинтересованных сторон.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин поручил департаменту транспорта и дорожного хозяйства разобраться в ситуации с автобусами во Владимире.Напомним, что из-за ареста счетов «АДМ» появилась о возможном уходе компании с рынка пассажирских перевозок. При этом в организации отработать контракт до конца.«Ко мне обратились общественники с просьбой подключиться к урегулированию проблемы общественного транспорта в областном центре. Я поручил руководителю профильного ведомства Ринату Шаниязову провести совещание с горадминистрацией по этой теме», - отметил Владимир Сипягин в соцсетях.Сообщается, что заседание будет открыто для общественников и СМИ.«Поставил Ринату Ганиевичу задачу накануне обсуждения встретиться с инициаторами обращения, чтобы определить повестку и участников совещания», - подытожил глава региона.