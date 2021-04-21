На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 64 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.15 случаев во Владимире, 7 сл. в Ковровском, 6 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Петушинском, 5 сл. в Киржачском, 5 сл. в Кольчугинском, 4 сл. в Александровском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Собинском, 1 сл. в Селивановском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Суздальском.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 31 394 случая заболевания.7196 случаев во Владимире, 3846 сл. в Гусь-Хрустальном, 3462 сл. о. Муром, 2240 сл. в Ковровском, 1969 сл. в Александровском, 1812 сл. в Петушинском, 1335 сл. в Юрьев-Польском, 1246 сл. в Вязниковском, 1359 сл. в Кольчугинском, 1177 сл. в Суздальском, 1004 сл. в Собинском, 918 сл. в Киржачском, 873 сл. в Меленковском, 727 сл. в Гороховецком, 678 сл. в Камешковском, 676 сл. в Селивановском, 479 сл. в Судогодском, 397 сл. в г. Радужном.