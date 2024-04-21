Юные «Пилоты будущего» представят Владимирскую область на Всероссийском чемпионате Речь идёт про...

Юные «Пилоты будущего» представят Владимирскую область на Всероссийском чемпионатеРечь идёт про Всероссийский чемпионат пилотирования дронов. В начале текущей недели на базе Владимирского института развития образования состоялся региональный этап. В нём участвовали 24 команды со всей Владимирской области.Организаторами проекта выступили «Движение Первых» и областная Федерация гонок дронов.Соревнования регионального этапа прошли по двум дисциплинам. Так, симулятор гонок дронов позволил проверить начальные навыки пилотирования в скоростном прохождении трассы, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области. Команду представляли сразу два пилота. Условия были максимально приближены к реальности, поэтому участникам пришлось использовать все навыки работы с БПЛА.Второе задание – тестирование – проверило подготовку инженеров-техников команд. Они продемонстрировали знания устройства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.В итоге в первой категории (участники от 7 лет до 13 лет) 1 место заняла команда «Альфа 35» из Владимира, 2 место – «Крылья 20-ки» из Мурома. Во второй категории (от 14 до 17 лет) в тройку лидеров вошли команды «АЭРОинтегра» из Владимира, «Беркут» из Селивановского района и «Миротворец» из Петушинского района.«Здорово, что дети с раннего возраста начинают развивать себя в этой области. У нас есть как совсем юные участники, так и достаточно взрослые ребята, которые хотят влиться в нашу структуру и стать классными пилотами и инженерами», – высказался исполнительный директор Федерации гонок дронов Владимирской области Сергей Берстнев.«Я приехал сюда за новыми знаниями и навыками, ведь эта сфера является новой для всех нас. Так как это направление сейчас актуально, очень хотелось бы узнать о нём побольше и быть в нём первым!» – поделился Александр Комаров из Мурома.Победители регионального этапа представят Владимирскую область в финале Чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего», который пройдёт этим летом (в начале июля 2024 года) в Казани.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области