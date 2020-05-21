21.05.2020

2020-05-21 21:30:05

Во Владимирской области планируют поэтапно снимать ограничительные меры

Во Владимирской области прошло совещание по вопросам уменьшения численности заболевших Covid-19 и предотвращения путей распространения коронавирусной инфекции во Владимирской области. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы региона Сергей Шевченко, врио первого вице-губернатора Александр Ремига, врио заместителя Губернатора Роман Годунин, руководители исполнительных органов государственной власти региона, структурных подразделений областной администрации, региональных управлений Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МВД и МЧС России.

Главная задача, которую Губернатор поставил всем участникам встречи, – устойчивое сокращение числа заразившихся коронавирусом. Именно этот критерий, характеризующий распространение инфекции, пока не даёт в полной мере начать реализацию плана по снятию ограничений с бизнеса.

В этой нестандартной обстановке нужен более гибкий подход, уверен глава региона. Он заручился поддержкой Роспотребнадзора в проведении детального анализа ситуации в городских округах и муниципальных районах области. Если в течение четырёх дней и больше там сохранялась позитивная статистика на основании критериев, установленных методическими рекомендациями главного государственного санитарного врача России, можно говорить о точечной активизации отдельных отраслей экономики. Напомним, Роспотребназдор обозначил три критерия этапов снятия ограничительных мер: коэффициент распространения инфекции, количество коек для пациентов с коронавирусом, ежедневное число проведённых тестов на Covid-19. По последним двум критериям у Владимирской области очень хорошие показатели. Планомерное наращивание коечного фонда и тестирования в лабораториях не останавливается.

«Поскольку 52-й федеральный закон требует от губернаторов в своих действиях опираться на предписания главного санитарного врача, предлагаю вместе решить, как максимально безопасно для жизни и здоровья наших земляков до конца мая приступить к реализации поручения Президента России о поэтапном снятии ограничений. В частности, там, где уже выполняются критерии, предлагаю открыть торговые центры», – сказал Губернатор.

Ещё одно предложение главы региона касается открытия детских садов. Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Данилова ответила, что по этому вопросу у эпидемиологов больших возражений нет. «Главное, чтобы группы были небольшими и между собой не пересекались в стенах одного помещения», – отметила она. Также главный государственный санитарный врач по Владимирской области изучит возможность снятия карантина с части территории Петушинского района.

Татьяна Данилова напомнила, что повлиять на развитие ситуации в регионе может абсолютно каждый его житель – серьёзным и ответственным отношением к своему здоровью и здоровью окружающих. Она особо подчеркнула, что из 15 летальных случаев от коронавируса, зарегистрированных во Владимирской области, 10 приходится на людей в возрасте до 60 лет. И одной из главных причин их смерти стало позднее обращение за медицинской помощью.